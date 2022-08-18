Стилисты перечислили самые модные фасоны пальто на осень 2022 года

Стилисты бренда sela включили длинные пальто молочного цвета в список самых модных

Стилисты российского модного бренда sela перечислили самые актуальные фасоны верхней одежды на осень 2022 года. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению экспертов, наиболее универсальной базовой вещью остается пальто. Специалисты посоветовали обратить внимание на длинные объемные пальто, в частности модели из шерсти или смесовых материалов. «Вместо привычного бежевого цвета этой осенью рекомендуем попробовать молочный оттенок. Он легко стилизуется, при этом выглядит свежо и эффектно», — добавили представители бренда.

Кроме того, в список модной верхней одежды стилисты включили стеганые пальто с поясом, которые подчеркнут силуэт и подойдут девушкам с любым типом фигуры. Часто такие модели производят из ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой, благодаря которой вещь можно носить в непогоду.

Фото: sela

В то же время популярность обретут плотные жакеты из пальтовой ткани, которые сочетаются как с классическими брюками, так и с джинсами. Вдобавок, они подойдут женщинам невысокого роста.

В июле маркетплейс Lamoda назвал главные тренды на осень 2022 года. Так, ключевыми тенденциями будущего сезона являются прозрачные блузки и топы, пиджаки с массивными плечами, а также укороченные или приталенные дутые куртки.