Минпромторг назвал неконкурентоспособным российский автопром

Минпромторг назвал российский автопром неконкурентоспособным из-за таможенных ограничений

Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности страны до 2035 года, в которым назвало продукцию российского автопрома неконкурентоспособной в связи с имеющимися таможенными ограничениями на ключевых экспортных рынках, сообщает ТАСС.

«Одним из ключевых барьеров для развития экспорта российских автопроизводителей является неблагоприятные таможенные режимы, установленные для ввоза автомобилей и машинокомплектов в ключевых перспективных странах», — сказано в документе.

Отмечается, что величина ввозной таможенной пошлины на экспортных рынках может доходить до 50 процентов, в то время, как для импорта автомобильной техники в Россию таможенная пошлина составляет 15 процентов. В документе также уточняется, что в связи с рядом факторов ценовая конкуренция российских продуктов является невозможной.

Ранее глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину в этом году. По его словам, восстановление рынка и производства может быть простимулировано с помощью электрокаров.