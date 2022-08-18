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Минпромторг назвал неконкурентоспособным российский автопром

Минпромторг назвал российский автопром неконкурентоспособным из-за таможенных ограничений

Фото: Pixabay

Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности страны до 2035 года, в которым назвало продукцию российского автопрома неконкурентоспособной в связи с имеющимися таможенными ограничениями на ключевых экспортных рынках, сообщает ТАСС.

«Одним из ключевых барьеров для развития экспорта российских автопроизводителей является неблагоприятные таможенные режимы, установленные для ввоза автомобилей и машинокомплектов в ключевых перспективных странах», — сказано в документе.

Отмечается, что величина ввозной таможенной пошлины на экспортных рынках может доходить до 50 процентов, в то время, как для импорта автомобильной техники в Россию таможенная пошлина составляет 15 процентов. В документе также уточняется, что в связи с рядом факторов ценовая конкуренция российских продуктов является невозможной.

Ранее глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину в этом году. По его словам, восстановление рынка и производства может быть простимулировано с помощью электрокаров.

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Марина Совина
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