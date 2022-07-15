Мантуров: в России наполовину сократится производство автомобилей

Продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину в этом году, сказал глава Минпромторга, новый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, восстановление рынка и производства может быть простимулировано с помощью электрокаров. «Не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств», — сказал Мантуров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России. «Задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — сказал он.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что из-за санкций российский автопром вынужден перейти на выпуск устаревших моделей, но эта мера — временная. Между тем продажи «АвтоВАЗа» в июне сократились на 81 процент.