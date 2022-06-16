Путин поручил обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России

Путин заявил о необходимости обеспечить достаточное предложение легковых авто в России

В России необходимо обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей, цены на которые выросли, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — заявил российский лидер на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Также Путин поручил поддержать рынок коммерческих автомобилей, так как он может столкнуться с дефицитом спроса.

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что пока в России не восстановится отечественный и западный автопром, необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили. Также он напомнил российским компаниям, что рост цен на машины в нынешних условиях должен быть обоснован.