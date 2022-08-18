Назван срок падения цен на авто в России

Автоэксперт Славнов спрогнозировал падение цен на машины в России в начале 2023 года

Цены на автомобили, как и на товары повседневного обихода, сейчас выросли, однако этот рынок стабилизируется, убежден автоэксперт Дмитрий Славнов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок падения цен на автомобили в России.

«Рынок лихорадило с марта-апреля, но через год, к началу следующего года или к следующей весне, я думаю, цены чуть-чуть да упадут, то есть рынок уже будет потихоньку выравниваться», — предположил эксперт.

По его словам, в автосалонах сейчас мало новых машин, однако рынок заполонят марки китайских производителей. А вторичный рынок, скорее всего, продолжит пополняться за счет праворульных авто.

«Многие китайские производители сейчас очень хорошо изготавливают свои машины. Кто-то говорит, что металл не тот, но металл нормальный. Машина не гремит, плюшек по сравнению с тем, что нам предоставляют немецкие бренды или те, кто еще ушел, намного больше и по оснащению, и по дополнительным функциям, и по электронике. Поэтому, я считаю, что китайские производители сейчас покажут хороший класс на нашем рынке», — поделился Славнов.

Он также призвал не бояться особых проблем с обслуживанием автомобилей западных производителей. Цены на запчасти выросли, но они есть, во-первых, благодаря параллельному импорту, а, во-вторых, благодаря аналогам.

Ранее стало известно, что в России стало в полтора раза больше китайских дилерских центров, чем российских.

