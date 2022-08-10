В России китайских дилерских центров стало в полтора раза больше российских

«Открытие авто»: в РФ китайских дилерских центров стало в полтора раза больше российских

Количество дилерских центров китайских марок автомобилей в России превысило число отечественных в полтора разе по итогам первого полугодия, сказано в исследовании «Открытие авто», передает ТАСС.

«Когда от прежних объемов бизнеса в части продаж новых автомобилей осталась пятая часть, ожидать какого-либо роста количества салонов было бы опрометчиво. Тем удивительнее, что за первое полугодие на нашем рынке оказалось сразу пять китайских марок, количество шоурумов которых в России существенно выросло», — сказали эксперты.

Самое большое расширение дилерской сети зафиксировано у компаний из КНР Cherry и Exeed. У первой марки появилось 26 новых шоурумов (их стало 63), у второй — 22 (сеть выросла до 149 салонов). На третьем месте Geely, у которой за последние месяцы появилось 18 шоурумов, их общее число превысило сотню.

В целом на российском рынке франшизы имели 763 шоурума разных китайских марок. Это на 82 салона больше, чем по итогам 2021 года. Количество шоурумов российских брендов — 536.

Продажи китайских автомобилей в России выросли в июле — новые легковые авто китайских марок составили 24,3 процента от общего объема рынка. В июне президент Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке.