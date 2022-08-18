Врачи пропустили симптомы опасного заболевания и едва не погубили пациентку

Independent: врачи обнаружили у 24-летней пациентки опухоль размером с футбольный мяч

Из-за вовремя не диагностированного врачами рака кишечника у 24-летней пациентки из Великобритании образовалась опухоль размером с футбольный мяч. Историей Софи Андерсон заинтересовалось издание Independent.

Девушка рассказала, что врачи пропустили симптомы заболевания и едва не погубили ее, потому что не заподозрили рак кишечника у столь молодой пациентки. По ее словам, первые симптомы опасного заболевания появились в 2016 году, когда ей было всего 18 лет. Тогда она в первый раз обнаружила кровь в стуле. «Это было странно, но в течение какого-то времени больше не повторялось, потому я решила, что это разовый случай. Правда вскоре я начала чувствовать постоянное вздутие и усталость, но списывала все на стресс», — объяснила британка.

Весной 2017 года состояние здоровья Андерсон ухудшилось: у нее диагностировали депрессию, она стала страдать от сильных запоров, а кровь в кале начала появляться минимум раз в неделю. В течение нескольких месяцев она посещала различных врачей. Специалисты диагностировали ей разные патологии — от расстройства пищеварения и спазмов толстой кишки до язвенного колита.

К лету 2019 года британка похудела на почти 13 килограммов, и только тогда ее записали на колоноскопию, чтобы проверить состояние кишечника. Биопсия показала, что у нее онкология. Врачи провели Андерсон срочную колостомию, затем она прошла три курса химиотерапии. В начале 2020 года она перенесла операцию, в ходе которой из ее толстой кишки вырезали опухоль размером с грейпфрут и удалили левый яичник, а также ликвидировали временную стому для сбора отходов жизнедеятельности.

Однако у Андерсон случился рецидив заболевания. В июне 2021 года она перенесла еще одну операцию, которая длилась 14 часов. Помимо новообразования размером с футбольный мяч, хирурги удалили ей лимфоузлы, часть влагалища, прямой кишки, мочевого пузыря и копчика, на которые успел распространиться рак. Ей также была проведена реконструкция органов малого таза и установлены постоянная колостома и уростома. На сегодняшний день, по словам британки, у нее наступила ремиссия.

Ранее врачи Фариха Саридж и Викрам Редди перечислили явные симптомы рака толстой кишки. Они предупредили, что об опасной онкологии могут свидетельствовать жидкий стул, болезненное газообразование и спазмы живота.

