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В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины

Депутат ГД Слуцкий: переговоры во Львове не привели к прекращению Киевом ядерного шантажа
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове не принесли ожидаемого результата. По его словам, со стороны Киева продолжается ядерный шантаж, связанный с Запорожской АЭС.

«Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения ядерного шантажа с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье», — написал депутат.

Ранее Эрдоган выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской АЭС. Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем и не хочет, чтобы мир пережил «новый Чернобыль».

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Марина Совина
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