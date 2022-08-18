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В ООН рассказали о неготовности России и Украины к переговорам

Представитель генсека ООН заявил, что до переговоров между Россией и Украиной еще далеко

Фото: Issei Kato / Reuters

До переговоров по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной еще далеко. Об этом заявил представитель генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш «обсуждал усилия по продвижению мира». При этом Хан отметил, что стороны еще не готовы «обсуждать усилия по полному прекращению боевых действий».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом.

Он также заявил, что готов обсудить с Путиным итоги переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и генсеком ООН по Украине, которые прошли во Львове.

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Николай Чигасов
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