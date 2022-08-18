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Эрдоган захотел обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом. Об этом турецкий лидер сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, передает ТАСС.

Он отметил, что всех интересующихся ситуацией на Украине интересует вопрос обмена пленными. «Конечно, на встрече мы [с президентом Украины Владимиром Зеленским] обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи», — сказал он.

18 августа во Львове прошла встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.

По словам Зеленского, во время переговоров были затронуты вопросы усовершенствования зерновой инициативы и оборонного взаимодействия. Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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Варвара Кошечкина
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