Эрдоган пообещал обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским

Президент Турции Эрдоган пообещал проинформировать Путина об итогах переговоров во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен проинформировать президента России Владимира Путина об итогах переговоров во Львове. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сказал турецкий лидер во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что во Львове завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.