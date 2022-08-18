В российском городе Lada протаранила машину скорой помощи и попала на видео

В Магнитогорске Lada протаранила скорую помощь, фельдшер и пациент госпитализированы

На перекрестке в Магнитогорске Челябинской области водитель Lada протаранил машину скорой помощи. Момент ДТП попал на видео, кадры публикует портал 74.ru.

На видеоролике видно, как автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками следует по проспекту Ленина. На перекрестке в российском городе в медиков врезается Largus, двигавшийся по Завенягина.

По словам очевидцев, медиков и пациента буквально зажало внутри. Первыми им начали оказывать помощь проезжавшие мимо коллеги. Позднее фельдшер и пациент были госпитализированы. В настоящее время Госавтоинспекция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Липецке в ДТП перевернулся реанимобиль, находящийся внутри него пациент погиб. По данным регионального МВД, реанимобиль двигался с включенными спецсигналами, с ним столкнулся Opel. По факту случившегося проводилась проверка.