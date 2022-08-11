В российском городе в аварии перевернулся реанимобиль с пациентом

В Липецке в ДТП перевернулся реанимобиль, находящий внутри него пациент погиб

В Липецке столкнулись реанимобиль и легковушка. В результате автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент, перевернулся. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Ольга Снежкова, ее цитирует ТАСС.

Авария произошла на пересечении улиц Советской и Горького в российском городе. Реанимобиль перевозил пациента в больницу.

«Человек, которого перевозили в реанимобиле в медицинское учреждение, скончался. Также есть двое пострадавших, находившиеся в момент происшествия в реанимобиле», — сказала Снежкова.

Она отметила, что число пострадавших может измениться. По данным МВД, реанимобиль двигался с включенными спецсигналами, с ним столкнулся Opel.

Ранее в Москве перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП. Она двигалась со спецсигналами и врезалась в автомобиль, который планировал сделать разворот. В аварии никто не пострадал.