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В российском городе в аварии перевернулся реанимобиль с пациентом

В Липецке в ДТП перевернулся реанимобиль, находящий внутри него пациент погиб
СюжетДТП в Москве:

Фото: gorod48

В Липецке столкнулись реанимобиль и легковушка. В результате автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент, перевернулся. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Ольга Снежкова, ее цитирует ТАСС.

Авария произошла на пересечении улиц Советской и Горького в российском городе. Реанимобиль перевозил пациента в больницу.

«Человек, которого перевозили в реанимобиле в медицинское учреждение, скончался. Также есть двое пострадавших, находившиеся в момент происшествия в реанимобиле», — сказала Снежкова.

Она отметила, что число пострадавших может измениться. По данным МВД, реанимобиль двигался с включенными спецсигналами, с ним столкнулся Opel.

Ранее в Москве перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП. Она двигалась со спецсигналами и врезалась в автомобиль, который планировал сделать разворот. В аварии никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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