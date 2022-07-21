В Москве перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП

Машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, перевозивший пациента автомобиль двигался со спецсигналами и врезался в машину, которая планировала сделать разворот.

В салоне находились два медика и пациент, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось о перевернувшейся в результате ДТП машине скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы. Один человек пострадал.