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В Москве перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП

Машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Shutterstock

Машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, перевозивший пациента автомобиль двигался со спецсигналами и врезался в машину, которая планировала сделать разворот.

В салоне находились два медика и пациент, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось о перевернувшейся в результате ДТП машине скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы. Один человек пострадал.

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Анна Щербакова
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