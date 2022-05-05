Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Машина скорой помощи перевернулась в Москве

Машина скорой перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы

Фото: АГН «Москва»

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы, один человек пострадал. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 5 мая.

По сведениям телеканала, все произошло на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей. Пострадавшему начали оказывать помощь.

Другие подробности случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Твери один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. От удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с типичными террористами
В Подмосковье у бизнесмена украли яхту за 10 миллионов рублей
Губернатор приграничного региона описал ущерб от обстрела Украиной
Россияне массово пересели с самолетов на поезда
Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно
Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ
Вучич рассказал о будущем Сербии и отношениях Белграда и Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.