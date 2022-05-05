Машина скорой помощи перевернулась в Москве

Машина скорой перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы, один человек пострадал. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 5 мая.

По сведениям телеканала, все произошло на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей. Пострадавшему начали оказывать помощь.

Другие подробности случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Твери один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. От удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.