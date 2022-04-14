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В российском городе произошло смертельное ДТП с участием скорой и иномарки

В Твери один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи

Фото: страница «Подслушано у водителей. Тверь» во «ВКонтакте»

В Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева иномарка Mitsubishi Pajero протаранила машину скорой помощи, в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщается в четверг, 14 апреля, на портале Tverigrad.

По информации издания, от удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.

Предварительно установлено, что погиб водитель машины скорой помощи. На месте происшествия работают медики, пожарные и полицейские.

Ранее в Казани трое взрослых россиян и ребенок пострадали при столкновении пяти автомобилей, в числе которых была карета скорой помощи.

По данным Следственного комитета России по Татарстану, инцидент произошел на перекрестке улиц Тихомирного и Калинина, в скорой помощи находилась женщина с ребенком.

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Анна Щербакова
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