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Трое взрослых россиян и ребенок пострадали в ДТП с каретой скорой помощи

В Казани карета скорой помощи попала в аварию, пострадали трое взрослых и ребенок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Казани трое взрослых россиян и ребенок пострадали при столкновении пяти автомобилей, в числе которых была карета скорой помощи. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу скорой помощи, в которой медики доставляли ребенка. В результате произошло ДТП. Обстоятельства аварии на данный момент уточняются сотрудниками ГИБДД. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По данным Следственного комитета России по Татарстану, инцидент произошел на перекрестке улиц Тихомирного и Калинина, в скорой помощи находилась женщина с ребенком.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи)», — говорится в сообщении.

Ранее на трассе НовороссийскКерчь, которая находится на Кубани, произошла авария. КамАЗ столкнулся с 11 автомобилями, в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы.

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Никита Абрамов
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