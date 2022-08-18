Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в летнем лагере

СК вощбудил уголовное дело из-за отравления 24 детей в летнем лагере «Юнга» в Приморье

Следственный комитет России (СКР) по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере «Юнга» во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства

«В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Владивостока 24 детей с признаками пищевого отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Приморского СУСК.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, пострадавшие дети вечером 17 августа обратились в медицинский пункт детского лагеря с болью в области живота. Следователи осмотрели лагерь вместе со специалистами Роспотребнадзора, изъяли документацию о поставках продуктов и санитарной безопасности.

Ранее собственную проверку начала прокуратура Приморского края. Известно, что всего в лагере отдыхали 261 ребенок, из них 24 были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

