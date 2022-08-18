Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в летнем лагере

СК вощбудил уголовное дело из-за отравления 24 детей в летнем лагере «Юнга» в Приморье

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере «Юнга» во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства

«В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Владивостока 24 детей с признаками пищевого отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Приморского СУСК.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, пострадавшие дети вечером 17 августа обратились в медицинский пункт детского лагеря с болью в области живота. Следователи осмотрели лагерь вместе со специалистами Роспотребнадзора, изъяли документацию о поставках продуктов и санитарной безопасности.

Ранее собственную проверку начала прокуратура Приморского края. Известно, что всего в лагере отдыхали 261 ребенок, из них 24 были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Европы отказались от новых военных обещаний Украине
Посетитель ресторана нашел в еде редкую фиолетовую жемчужину
Россиянка съездила в Литву и пожаловалась на большое число нетрезвых людей
Дзюба прибыл в Турцию
Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в летнем лагере
Названы причины опасений Запада предлагать новые санкции против России
В российском летнем лагере массово отравились дети
В заявлении Путина увидели «ядерный» сигнал для НАТО
Росстат захотел включить стоимость жилищных услуг в расчет инфляции
США обвинили в создании огромных рисков военной эскалации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.