Музыкальный критик назвал сильнейшую певицу России

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину сильнейшей певицей России

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал певицу, которая обладает наилучшими вокальными данными в России. Его слова передает News.ru.

По мнению Бабичева, сильнейшая вокалистка России — певица Лариса Долина. Критик добавил, что ей удалось бы «мощно и красиво» исполнить гимн страны.

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина, я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы развернуть эту историю (исполнить гимн. — прим. «Ленты.ру») очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений», — высказался он.

Ранее критик Евгений Бабичев назвал способных исполнить гимн России артистов. В их числе оказались победитель «Голоса» Сергей Волчков, певец SHAMAN, а также исполнительницы Пелагея, Анна Asti и Zivert.