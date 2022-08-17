Музыкальный критик назвал способных исполнить гимн России артистов

Музыкальный критик назвал артистов, которые смогут справиться с исполнением гимна России

Музыкальный критик Евгений Бабичев представил список артистов, которые смогут исполнить гимн России так, чтобы это было «не стыдно». Своим мнением он поделился с News.ru.

Бабичев подчеркнул, что с этой задачей удалось справиться Григорию Лепсу и Филиппу Киркорову. Критик предположил, что гимн страны также смогут исполнить победитель «Голоса» Сергей Волчков и певец SHAMAN.

«Назову имя, которое сейчас в тренде, — это SHAMAN. Он зарекомендовал себя как исполнитель патриотических песен, с вокалом у него полный порядок. Я считаю, это будет красиво. Если говорить еще про сильных вокалистов и кому это по плечу, я назову победителя второго сезона шоу "Голос" Сергея Волчкова — ученика Александра Градского, который идеально подходит под формат протокольных мероприятий», — отметил Бабичев.

Среди российских исполнительниц, которые смогут спеть гимн, критик отметил Пелагею, Анну Asti и Zivert, обладающую «своей манерой».

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