Американская певица заявила о планах популяризировать постсоветскую рок-культуру

Американская певица Стингрей заявила о планах популяризировать постсоветскую рок-культуру

Американская певица Джоанна Стингрей заявила о планах популяризировать советскую и постсоветскую рок-культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, артистка решила рассказать о своем опыте проживания в России в связи с «отменой» русской культуры. В Москве исполнительница представит свою книгу, посвященную Виктору Цою. В ней будут показаны редкие фото и видеоматериалы, посвященные музыканту, интервью с ним и высказывания его близких и друзей.

«Мы вновь оказались расколоты, что для меня очень тревожно и очень неприятно. Все, что мне остается, — продолжать мое дело и делиться своим опытом в России. Именно поэтому я и написала книгу о Викторе Цое. Виктор жил и пел для людей всего мира, и это то, что мы помним о нем и за что мы его любим», — сообщила Стингрей.

Артистка пояснила, что нынешняя ситуация напомнила ей период в 1984 году, когда она впервые посетила СССР, а ее коллеги из США негативно восприняли ее визит: «Я потратила годы на то, чтобы сломать эти стереотипы и дать возможность американцам увидеть другую Россию и других русских — не то, что они видели в новостях».

Ранее основатель Little Big Илья Прусикин высказался о жизни в США и «отмене» русской культуры.