Основатель Little Big Прусикин высказался о жизни в США и отмене русской культуры

37-летний российский певец, основатель и лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал о своей жизни в США и отмене русской культуры. Своим мнением артист поделился в интервью BBC News.

Исполнитель поведал, что не заметил к себе плохого отношения из-за национальности после переезда в Лос-Анджелес. «Америка — культурная страна. Здесь есть место каждому. В Америке неважно, кто ты: русский, мексиканец, американец, африканец. Всем на всех пофиг. В хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим. Ты русский — хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно», — рассказал он.

Прусикин также отметил, что «ни разу не видел» в США отмены русской культуры. «В Америке нет отмены русской культуры. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова. Где отмена русской культуры?» — заявил певец.

В конце июня стало известно, что часть участников петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призывают остановить специальную военную операцию на Украине.

Позже продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить российского гражданства участников Little Big.