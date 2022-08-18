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Блогерша сделала татуировку и оказалась на костылях

Блогерша из США Джули Морено оказалась на костылях из-за занесенной в тату-салоне инфекции

Кадр: @julimoreno / TikTok

Жительница Майами, США, Джули Морено сделала неудачное тату и рассказала о страшных последствиях. Соответствующий ролик появился в TikTok.

25-летняя юзерша с никнеймом @julimoreno решила перекрыть уже имевшуюся на щиколотке татуировку в виде всевидящего ока. Для этого блогерша обратилась в один из самых известных салонов своего города. Во время сеанса мастер превратил изображенный на коже глаз в крупный цветок подсолнечника с темной сердцевиной.

Через несколько часов после процедуры девушка заметила странные симптомы, по которым она определила, что ей занесли инфекцию: нога сильно опухла и покрылась волдырями. «Я не могла даже ходить. Из-за боли и жуткого отека я оказалась на костылях. Мне пришлось взять длительный больничный», — вспоминает она.

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Морено рассказала, что о случившемся она сообщила в тату-салон, однако сотрудники обвинили клиентку в том, что она, вероятно, не ухаживала за кожей должным образом.

Ранее в августе блогерша Джеки Флорез не последовала советам мастера по уходу за новой татуировкой и показала страшные последствия. После сеанса специалист озвучил ей ряд стандартных рекомендаций: избегать попадания прямых солнечных лучей, не загорать и не мочить водой данный участок кожи. Вопреки предписаниям она отправилась в отпуск в Мексику и решила не отказываться от отдыха на яхте, о чем вскоре пожалела.

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Полина Гераскина
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