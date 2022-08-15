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Блогерша не последовала советам по уходу за тату и показала страшные последствия

Блогерша Флорез отправилась загорать на яхту с новой татуировкой вопреки советам мастера

Кадр: TikTok.com/@jackiefloww

Блогерша Джеки Флорез не последовала советам мастера по уходу за новой татуировкой и показала страшные последствия. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом jackiefloww нанесла татуировку в виде дракона на шею перед поездкой в Канкун, Мексика. После сеанса специалист озвучил ей ряд стандартных рекомендаций: избегать попадания прямых солнечных лучей, не загорать и не мочить водой данный участок кожи.

Вопреки предписаниям мастера девушка отправилась отдыхать на яхте, о чем вскоре пожалела. На размещенных кадрах видно, что место татуировки сильно воспалилось, опухло и покрылось обильными гнойными выделениями.

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Упомянутый ролик набрал более 28 миллионов просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Нельзя делать татуировки, даже когда солнце не очень активное», «Ты нарушила самые простые правила», «Тебя же предупреждали», «Уход за тату такой простой, неужели нельзя было подождать две недели», — писали юзеры.

Ранее в августе блогерша Мэделин (фамилия неизвестна) сделала дешевую татуировку и показала неудачный результат. При выборе салона девушка ставила задачу сэкономить, поэтому нанесла на тело рисунок во время отдыха на испанском курорте Магалуф. Три недели спустя изображение начало частично исчезать с кожи, цвет стал выгорать, а контур потерял четкость.

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Карина Черных
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