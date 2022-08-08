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Девушка сделала дешевое тату на курорте и показала неудачный результат

Блогерша Мэделин сделала татуировку за 2,9 тысячи рублей и показала неудачный результат

Фото: @madelineeveexx / Tiktok

Блогерша Мэделин (фамилия неизвестна) сделала дешевую татуировку и показала неудачный результат. Соответствующий ролик она разместила в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом madelineeveexx задумала набить тату в виде маленьких красных ягод в форме сердец, соединенных черенком. При выборе салона девушка ставила задачу сэкономить, поэтому нанесла на тело рисунок во время отдыха на испанском курорте Магалуф. В итоге она заплатила за услугу 40 фунтов стерлингов (около 2,9 тысячи рублей).

Три недели спустя изображение начало частично исчезать с кожи героини материала. Кроме того, цвет стал выгорать, а контур потерял четкость, что удивило Мэделин.

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Упомянутый ролик набрал более 900,5 тысячи просмотров. Пользователи сети разглядели в татуировке новый смысл и сочли ее вульгарной. «Я думал, что это… Впрочем, неважно», «Она что, не видит, на что это похоже?», «У меня разыгралась фантазия», — писали в комментариях.

Ранее в августе жительница Великобритании, работающая кассиршей в местном супермаркете Asda, посвятила татуировку любимой работе и была поднята на смех в сети. Так, девушка похвасталась рисунком в виде продуктовой тележки на запястье. «Когда ты очень любишь свою работу», — иронично отметила она.

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Полина Гераскина
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