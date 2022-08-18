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Вышел первый тизер нового сериала Тима Бертона

Netflix выпустил первый тизер нового сериала Тима Бертона «Уэнсдей»

Netflix выпустил первый тизер нового сериала Тима Бертона «Уэнсдей» (Wednesday), основанного на истории о семейке Аддамс. Видеоролик доступен на YouTube.

Сериал расскажет о дочери-подростке Гомеса и Мортиши Аддамс, которая учится в академии Nevermore. Уэнсдей предстоит разобраться в загадочном убийстве, которое связано с прошлым ее семьи.

Главные роли в сериале сыграли Дженна Ортега, Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс. Премьера запланирована на осень 2022 года.

Ранее Ассоциация голливудских критиков объявила результаты премии HCA TV Awards и назвала лучшие фильмы, сериалы и актеров года. Сериал «Белый лотос» от HBO получил сразу пять наград: «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала или фильма», «Лучшая режиссура мини-сериала или фильма», «Лучший актер второго плана в мини-сериале» (Мюррей Бартлетт) и Лучшая актриса второго плана в мини-сериале (Дженнифер Кулидж).

Марина Совина
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