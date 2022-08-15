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Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года

Сериал «Белый лотос» получил пять наград премии HCA TV Awards

Фото: Thea Hdc / Unsplash

Ассоциация голливудских критиков объявила результаты премии HCA TV Awards и назвала лучшие фильмы, сериалы и актеров года. Об этом сообщает Deadline.

Сериал «Белый лотос» от HBO получил сразу пять наград: «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала или фильма», «Лучшая режиссура мини-сериала или фильма», «Лучший актер второго плана в мини-сериале» (Мюррей Бартлетт) и Лучшая актриса второго плана в мини-сериале (Дженнифер Кулидж).

Лучшей драмой на сетевом телевидении признали «Это мы», а на кабельном — проекты «Наследники» и «Лучше звоните Солу». «Начальная школа Эбботт» стала лучшей комедией на сетевом ТВ, в то время как на кабельном победу одержало шоу «Что мы делаем в тени». «Рик и Морти» отметили как лучший мультсериал.

Билл Хэйдер («Барри») был объявлен лучим актером в комедии, среди комедийных актрис лидером стала Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»). Из драматических актеров награду получил Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»), а из актрис — Мелани Лински («Шершни»). За роли в мини-сериалах призов были удостоены Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни») и Сара Полсон («Импичмент»).

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Марина Погосян
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