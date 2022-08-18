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Женщина подстриглась самостоятельно и осталась с внешностью курицы

Блогерша Тара Рул самостоятельно подстригла челку и поделилась неудачным преображением

Кадр: pogsyy / TikTok

Женщина сделала новую прическу в домашних условиях и поделилась неудачным преображением. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Блогерша Тара Рул рассказала, что решила подстричься самостоятельно, поэтому приобрела ножницы в профессиональном магазине. На размещенных кадрах женщина продемонстрировала результат своих действий: видно, что челка юзерши стала чересчур короткой. «Я осталась с внешностью курицы. Эту челку даже невозможно заколоть», — пожаловалась она.

Пользовательница сети также призвала зрителей не пренебрегать походом в салон красоты. Зрители, в свою очередь, посмеялись над новой прически Рул в комментариях под роликом. «Даже не знаю, что может исправить такую челку», «Ты просто следуешь моде на "микро" вещи», «Прости, но это очень смешно», «Ты смешная», — высказывались они.

В июле блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы» и осталась с внешностью обезьяны. В результате данной процедуры рот приобретает четкий контур, а центральная часть верхней губы становится вздернутой. Манипуляция спровоцировала аномальный отек, который изменил лицо пациентки.

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Майя Пономаренко
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