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Трое контрабандистов попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота

Трое граждан Армении попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота

Фото: Telegram-канал «112»

Трое граждан Армении попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота — их задержали в одном из столичных аэропортов. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, стоимость золота оценивается в сумму не менее 770 миллионов рублей.

В июле 2022 года сообщалось, что двоих россиян осудят за присвоение золота. Бывших работников золотодобывающего предприятия обвинили в присвоении драгметалла стоимостью 5,3 миллиона рублей. Полиция полагает, что вахтовики, 51-летний житель Хакасии и 34-летний уроженец Красноярского края, во время работы собирали падающий на пол золотой концентрат и прятали его в рукавицы и сапоги. Один из фигурантов после возвращения с вахты продавал скупщику тайно вынесенный концентрат, в котором содержалось примерно два килограмма чистого золота.

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Леонид Микуляк
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