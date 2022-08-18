Трое контрабандистов попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота

Трое граждан Армении попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота

Трое граждан Армении попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота — их задержали в одном из столичных аэропортов. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, стоимость золота оценивается в сумму не менее 770 миллионов рублей.

В июле 2022 года сообщалось, что двоих россиян осудят за присвоение золота. Бывших работников золотодобывающего предприятия обвинили в присвоении драгметалла стоимостью 5,3 миллиона рублей. Полиция полагает, что вахтовики, 51-летний житель Хакасии и 34-летний уроженец Красноярского края, во время работы собирали падающий на пол золотой концентрат и прятали его в рукавицы и сапоги. Один из фигурантов после возвращения с вахты продавал скупщику тайно вынесенный концентрат, в котором содержалось примерно два килограмма чистого золота.