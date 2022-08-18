В Госдуме предложили увеличить продолжительность социальной рекламы на ТВ

Депутат Хамзаев предложил увеличить эфирное время для социальной рекламы на телеканалах

Депутат Государственной Думы, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министрам здравоохранения и культуры РФ с просьбой увеличить на телевидении эфирное время социальной рекламы отказа от вредных привычек. Об этом сообщает РИА Новости.

Любой ТВ-канал, по мнению политика, должен выделять не менее 30 минут в день на показ соцрекламы. «Особо выделил бы необходимость увеличения эфирного времени для социальной рекламы на отечественных каналах, а также предлагаю провести мониторинг существующего контента, направленного на указанные президентом страны задачи», — говорится в письмах министерствам.

Хамзаев также предлагает ведомствам подумать над созданием новой социальной рекламы, направленной на популяризацию здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Тема будет рассмотрена на ближайшем заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«В том объеме телевизионного контента, нативной рекламы употребления алкоголя и табака, такая пропаганда практически сводится к нулю. Нам надо провести мониторинг, оценить не только количество, но и качество социальной рекламы и выйти на новый уровень», — резюмировал депутат.

7 июля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. По словам чиновника, употребление крепких спиртных напитков в такую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.