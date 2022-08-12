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В Минздраве ответили на предложение ограничить продажу алкоголя в жару

RT: Минздрав России одобрил идею ограничить по продаже алкоголя в зонах отдыха в жару

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Министерстве здравоохранения России готовы одобрили идею об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ замминистра здравоохранения Олега Салагая на предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Салагай отметил, что министерстве в целом поддерживают идею по введению ограничения на продажу напитков с содержанием 20 процентов спирта и более в жаркий период заведениями общепита, которые расположены в парках и зонах отдыха. Запрет планируется ввести на летнее время.

«Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков», — следует из текста письма. Хамзаев сообщил, что в Госдуме, в ближайшее время, займутся разработкой законопроекта.

7 июля депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. По словам депутата, употребление крепких спиртных напитков в такую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: в жару повышается нагрузка на организм человека, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

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Юлия Мискевич
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