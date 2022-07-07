В России задумали ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных зонах в жару

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

В письме говорится, что в жару повышается нагрузка на организм человека, в том числе на сердечно-сосудистую систему. По словам депутата, употребление крепких спиртных напитков в такую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Хамзаев добавил, что в парковых и прибрежных зонах в сезон жары часто работают заведения общественного питания, которые предлагают своим клиентам разнообразную алкогольную продукцию. Он подчеркнул, что часто действия пьяных граждан являются «катализатором криминогенных ситуаций».

Депутат призвал министра здравоохранения ввести ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20 процентов и более в заведениях, расположенных в парковых и прибрежных зонах отдыха в летний период.

Ранее врач-кардиолог Виталий Павлов разрешил выпить в жару только полбокала шампанского. Он сказал, что в жару можно выпить не больше 100 миллилитров игристого. «Игристые вина по крепости примерно равны тихим винам, соответственно, 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта. Без разницы, из какого алкоголя он поступает», — объяснил он.