Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России задумали ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных зонах в жару

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

В письме говорится, что в жару повышается нагрузка на организм человека, в том числе на сердечно-сосудистую систему. По словам депутата, употребление крепких спиртных напитков в такую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Хамзаев добавил, что в парковых и прибрежных зонах в сезон жары часто работают заведения общественного питания, которые предлагают своим клиентам разнообразную алкогольную продукцию. Он подчеркнул, что часто действия пьяных граждан являются «катализатором криминогенных ситуаций».

Депутат призвал министра здравоохранения ввести ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20 процентов и более в заведениях, расположенных в парковых и прибрежных зонах отдыха в летний период.

Ранее врач-кардиолог Виталий Павлов разрешил выпить в жару только полбокала шампанского. Он сказал, что в жару можно выпить не больше 100 миллилитров игристого. «Игристые вина по крепости примерно равны тихим винам, соответственно, 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта. Без разницы, из какого алкоголя он поступает», — объяснил он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник предрек исчезновение Украины с карты мира
Российская балерина раскрыла секрет идеальной фигуры
Стюардесса круизного лайнера рассказала о двух секретных комнатах на борту
В России задумали ограничить продажу крепкого алкоголя в жару
Минпромторг изучит возможность снизить налог на социально значимые продукты
В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита
В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Байдена обвинили в уничтожении США
46-летняя учительница вступила в сексуальную связь с учеником и оказалась в суде
Европейцам предрекли болезненное падение уровня жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.