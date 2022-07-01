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Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару

Кардиолог Виталий Павлов предупредил, что в жару можно выпить только полбокала шампанского

Фото: Shayna Douglas / Unsplash

Врач-кардиолог Виталий Павлов разрешил выпить в жару только полбокала шампанского. Он объяснил, почему максимально допустимый объем именно такой, в интервью «Газете.Ru».

Павлов сказал, что в жару можно выпить не больше 100 миллилитров игристого. «Игристые вина по крепости примерно равны тихим винам, соответственно, 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта. Без разницы, из какого алкоголя он поступает», — объяснил он.

Павлов предупредил, что употребление алкоголя в жару может вызвать дополнительное обезвоживание на фоне потери жидкости и электролитов с потом. «В комбинации это может привести к более выраженному обезвоживанию, перегреву организма и далее к более серьезным последствиям», — назвал опасное свойство алкоголя кардиолог.

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Более серьезными последствиями могут стать аритмия и сердечная недостаточность, продолжил он. Умеренным потреблением алкоголя в день он назвал одну дозу для женщин и две дозы для мужчин, при этом за один раз специалист просит не выпивать более трех доз для женщин и четырех для мужчин. «Одна доза алкоголя — это десять миллилитров спирта (примерно 100 миллилитров вина, 330 миллилитров пива или 30 миллилитров крепкого алкоголя)», — уточнил Павлов.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко дала рекомендации по питанию в жару. Специалист призвала отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи.

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Александра Лисица
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