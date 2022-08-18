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Мужчина узнал страшный семейный секрет спустя 19 лет

Reddit: спустя 19 лет мужчина узнал, что младшая сестра является его племянницей

Фото: Zoe / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о страшном семейной секрете, который ее бойфренд узнал спустя 19 лет. Мужчина выяснил, что младшая сестра на самом деле является его племянницей.

Как отметила пользовательница, у ее бойфренда есть две сестры: 32-летняя Джейн и 19-летняя Сара. «Когда Джейн было 13 лет, она сильно заболела. Вместе с матерью Джейн на время переехала поближе к больнице, где она проходила лечение. Это был настоящий стресс для семьи, потому что матери пришлось уйти с работы, чтобы заботиться о Джейн, к тому же мать была беременна, а отец все время проводил на работе, чтобы иметь возможность оплачивать счета», — рассказала авторша поста.

Когда Сара стала совершеннолетней, Джейн написала заявление в полицию. Она сообщила, что на самом деле Сара является ее дочерью, а отцом Сары является отец Джейн. «После того, как Сара появилась на свет, мой бойфренд переехал в общежитие университета и с тех пор больше не жил дома. Он не знал правду до тех пор, пока Джейн не рассказала обо всем полиции. (...) Сейчас он пребывает в шоке», — написала пользовательница.

Авторша поста добавила, что болезнь сестры и временный переезд поближе к больнице были прикрытием: таким образом семья пыталась скрыть беременность Джейн.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он решил в шутку скачать приложение для гей-знакомств Grindr и удивился случайной встрече. Как оказалось, в этом приложении также зарегистрировался его отчим.

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Олег Давыдов
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