Минобороны заявило о планах ВСУ по «ликвидации» аварии на Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ готовятся показать «ликвидацию» последствий аварии на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся продемонстрировать якобы «ликвидацию» последствий аварии на Запорожской АЭС. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, к 19 августа подразделения украинского 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты планируют завершить сосредоточение в районе Запорожья. Это нужно Киеву, чтобы зафиксировать факт аварии на АЭС, объяснил Конашенков.

В Минобороны также заявили, что полк ВСУ проведет комплекс мероприятий, чтобы показать якобы ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Российское оборонное ведомство обвинило Киев в подготовке резонансной провокации на Запорожской атомной электростанции во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В результате провокации, по словам Конашенкова, Россию обвинят в создании техногенной катастрофы. Удар планируется нанести с позиций в Никополе, уточнили в Минобороны.