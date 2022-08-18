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Минобороны заявило о планах ВСУ по «ликвидации» аварии на Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ готовятся показать «ликвидацию» последствий аварии на Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся продемонстрировать якобы «ликвидацию» последствий аварии на Запорожской АЭС. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, к 19 августа подразделения украинского 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты планируют завершить сосредоточение в районе Запорожья. Это нужно Киеву, чтобы зафиксировать факт аварии на АЭС, объяснил Конашенков.

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В Минобороны также заявили, что полк ВСУ проведет комплекс мероприятий, чтобы показать якобы ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Российское оборонное ведомство обвинило Киев в подготовке резонансной провокации на Запорожской атомной электростанции во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В результате провокации, по словам Конашенкова, Россию обвинят в создании техногенной катастрофы. Удар планируется нанести с позиций в Никополе, уточнили в Минобороны.

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Анастасия Шейкина
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