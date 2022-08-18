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Суд отказался проводить повторную экспертизу по делу о смерти дочери Конкина

В Москве суд отказал в проведении повторной экспертизы по делу о смерти дочери Конкина

Фото: Shutterstock

Пресненский суд Москвы вынес решение по ходатайству о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти дочери актера Владимира Конкина. Об этом сообщают «Известия».

После рассмотрения просьбы адвоката суд отказался проводить новое исследование.

В ноябре 2021 года Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели Софьи Конкиной. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вменяется учредителю фитнес-клуба «Джамп» Анне Андриановой, арестовано ее имущество стоимостью 11 миллионов рублей. В бассейне этого клуба была найдена погибшая.

По данным следствия, 22 сентября 2020 года Конкина начала тонуть во время плавания. Ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, так как поблизости не было медперсонала, также на месте отсутствовал дежурный инструктор по плаванию. В результате потерпевшая скончалась через два дня в больнице.

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Любовь Ширижик
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