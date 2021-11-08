Завершено расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне

СКР объявил о завершении следствия по делу о гибели дочери актера Владимира Конкина

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о гибели Софьи Конкиной, дочери заслуженного артиста Владимира Конкина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вменяется учредителю фитнес-клуба «Джамп» Анне Андриановой. В бассейне этого клуба была найдена погибшая.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 миллионов рублей. Также сообщается, что дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным СКР, 22 сентября прошлого года Конкина начала тонуть во время плавания. Ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, так как поблизости не было медперсонала, также на месте отсутствовал дежурный инструктор по плаванию. В результате потерпевшая скончалась через два дня в больнице.