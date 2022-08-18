В Вооруженных силах России отчитались об уничтожении мин в аэропорту Мариуполя

ВС России: в аэропорту Мариуполя уничтожено более 17 тысяч взрывоопасных предметов

С момента взятия под контроль Мариуполя в местном аэропорту уничтожено более 17 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщил командир группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России с позывным Беркут, чьи слова приводит ТАСС.

«За прошедший период уничтожено более 17 тысяч взрывоопасных предметов», — сказал он.

Командир группы также отметил, что саперы около одного из административных зданий обнаружили три гранаты от подствольного гранатомета зарубежного производства.

Ранее стало известно, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).