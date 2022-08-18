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Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Даниил Медведев обыграл Дениса Шаповалова и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Фото: Eric Bolte / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе участие в 1/4 финала турнира в американском Цинциннати. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин, выступающий в статусе первой ракетки мира, вышел в четвертьфинал обыграв канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга. Медведев оказался сильнее оппонента со счетом 7:5, 7:5.

В следующей стадии ему предстоит поединок против американца Тэйлора Фрица. Последний выбил из розыгрыша россиянина Андрея Рублева.

7 августа Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом в 822 тысячи долларов. В финальном матче россиянин одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счетом 7:5, 6:0.

Николай Костюков
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