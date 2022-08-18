В МИД рассказали о перспективах прямого столкновения России с США и НАТО

В МИД РФ заявили, что прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы

Столкновение российской стороны с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно. Так о перспективах прямого конфликта высказался заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости.

«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», — рассказал он.

Дипломат отметил, что Россия не озвучивает угрозы о применении ядерного оружия, и все разговоры о понижении порога его применения ведутся в правящих кругах США, Великобритании и Евросоюза.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все вбросы якобы о планах России применить ядерное и химическое оружие на Украине являются ложью. Шойгу подчеркнул, что у России нет необходимости применении этих мер. Министр обороны объяснил, что главное назначение российского ядерного вооружения заключается в сдерживании ядерного нападения.