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Юань обогнал доллар по объему торговли на Мосбирже

Торги юанем на Мосбирже впервые превысили по объему торги долларом

Фото: Shutterstock

Китайская валюта впервые обогнала американскую по объему сделок tomorrow (с поставкой «завтра») в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:40 объем торгов юанем составил 45,36 миллиарда рублей, превысив долларовый оборот в 43,7 миллиарда рублей. Объем сделок по евро составил 49,9 миллиарда рублей.

Курс доллара от TradingView

Рост объемов торгов китайской валютой начался в конце февраля 2022 года. По итогам торгов на Мосбирже 28 февраля, оборот превышал 1,2 миллиарда рублей. 11 апреля был поставлен исторический рекорд — объемы торгов юанем приблизились к 25,2 миллиарда рублей.

В конце июля аналогичная ситуация произошла с европейской валютой — по объему сделок tomorrow на Мосбирже юань впервые обогнал евро. Тогда на первое место в списке вырвался доллар.

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Мария Грушко
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