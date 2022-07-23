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Юань обогнал евро по объемам торгов на Мосбирже

«Ъ» сообщил, что китайский юань обогнал евро по объемам торгов tomorrow на Мосбирже

Фото: Unsplash.com

Китайский юань впервые обогнал евро по объемам торгов с поставкой «завтра» на Мосбирже, оказавшись на втором месте после доллара. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объем торгов китайской валюты tomorrow составил 52,8 миллиарда рублей, в то время как евро — чуть больше 41 миллиарда, такая ситуация сохраняется второй день подряд.

Отмечается, что росту интереса к юаню способствует ужесточение антироссийских санкций и ожидание нового бюджетного правила. Кроме того, клиенты банков переходят из валют недружественных стран, в первую очередь доллара и евро.

Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев указал, что в настоящее время покупать американскую и европейскую валюту рискованно с точки зрения возможных блокировок и затратно из-за высоких комиссий, что способствует увеличению популярности юаня.

Ранее стало известно, что над подключением к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System) работают все больше российских банков. В том числе этим вопросом занимаются Росбанк и Газпромбанк.

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Марина Совина
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