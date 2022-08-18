Минобороны предупредило о массовой миграции в случае провокации на ЗАЭС

МО РФ предупредило о массовой миграции в случае провокации Киева на Запорожской АЭС

Катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае провокации Киева может привести к массовой миграции. Такое предупреждение сделал в четверг, 18 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Возможный взрыв на Запорожской АЭС будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, пояснил представитель Минобороны.

Ведомство также представило карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. По мнению Кириллова, в случае аварии пострадают Польша, Германия и Словакия.