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Шойгу обсудил с генсеком ООН безопасность Запорожской АЭС

Шойгу по телефону обсудил с генсеком ООН Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу по телефону обсудил условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции (АЭС) с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«15 августа 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», — объяснили в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали район Запорожской АЭС. Об очередной атаке сообщили в администрации Энергодара 15 августа, уточнив, что огонь ведется с правого берега Днепра.

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11 августа Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

Позднее первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о проработке с Москвой и Киевом технических деталей визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

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Никита Абрамов
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