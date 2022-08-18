Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач посоветовал некоторым людям употреблять меньше грибов

Врач-диетолог Гинзбург посоветовал беременным и детям есть меньше грибов

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Беременным и детям стоит меньше употреблять грибы в пищу, отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Подробнее о вреде грибов для некоторых категорий людей он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Гинзбурга, грибы, которые собраны в неблагополучных местах, например, вблизи разработок нефти или рудников, могут содержать высокую концентрацию аллергенов и токсичных веществ. Если съесть такой продукт, то может возникнуть аллергическая реакция или несварение, предупредил он.

Диетолог посоветовал не есть грибы беременным, людям, с повышенной чувствительностью к усвоению пищи и детям до трех лет, чтобы снизить токсическую нагрузку на организм.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Врач объяснил, что у детей в раннем возрасте еще не сформирована пищеварительная система, поэтому, если и добавлять в их меню грибы, то только в сочетании с другой едой, например, хлебом, крупами и овощами. Беременным же, по его мнению, стоит полностью отказаться от этого продукта с целью исключить влияние токсинов и аллергенов на организм.

В заключение Гинзбург сообщил, что, если после употребления грибов возникла слабость, головокружение, вялость и головная боль, это может свидетельствовать об отравлении.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами. Он считает, что они могут снижать давление и оздоравливать организм в целом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали вернуть России турбину для «Северного потока»
Российские корабли проекта 22160 получат «Клаб»
Украинский визажист раскрыла секрет идеальных фото блогеров в соцсетях
Снижение ставки по льготной ипотеке в России назвали нецелесообразным
Умер известный ученый и родной дядя Сергея Шойгу
Суд оставил без изменения приговор осужденному вору в законе Тенго Потийскому
Эстонцев предупредили об изъятии автомобилей в случае военного положения
Врач посоветовал некоторым людям употреблять меньше грибов
Курс лиры рухнул после решения ЦБ
МИД России отреагировал на снос военных памятников в Прибалтике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.