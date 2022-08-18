Врач посоветовал некоторым людям употреблять меньше грибов

Врач-диетолог Гинзбург посоветовал беременным и детям есть меньше грибов

Беременным и детям стоит меньше употреблять грибы в пищу, отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Подробнее о вреде грибов для некоторых категорий людей он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Гинзбурга, грибы, которые собраны в неблагополучных местах, например, вблизи разработок нефти или рудников, могут содержать высокую концентрацию аллергенов и токсичных веществ. Если съесть такой продукт, то может возникнуть аллергическая реакция или несварение, предупредил он.

Диетолог посоветовал не есть грибы беременным, людям, с повышенной чувствительностью к усвоению пищи и детям до трех лет, чтобы снизить токсическую нагрузку на организм.

Врач объяснил, что у детей в раннем возрасте еще не сформирована пищеварительная система, поэтому, если и добавлять в их меню грибы, то только в сочетании с другой едой, например, хлебом, крупами и овощами. Беременным же, по его мнению, стоит полностью отказаться от этого продукта с целью исключить влияние токсинов и аллергенов на организм.

В заключение Гинзбург сообщил, что, если после употребления грибов возникла слабость, головокружение, вялость и головная боль, это может свидетельствовать об отравлении.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами. Он считает, что они могут снижать давление и оздоравливать организм в целом.