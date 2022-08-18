Белоруссия представила новый БТР на форуме «Армия-2022»

Белорусский МЗКТ представил бронетранспортер МЗКТ-690003 (V-2) на форуме «Армия-2022»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) представил на форуме «Армия-2022» новый плавающий бронетранспортер (БТР) МЗКТ-690003 (V-2). Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусская машина массой 22 тонны развивает максимальную скорость 110 километров в час по шоссе и плавает со скоростью до 10 километров в час. Отмечается, что на форуме показали опытный образец БТР, который прошел испытания и готов к продаже.

Машина с колесной формулой 8х8 получила энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, который смягчает ударную волну при подрыве. Машина, которая предназначена для доставки личного состава, может обеспечивать огневую поддержку и бороться с бронетехникой.

Ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков сообщил, что предприятие завершило предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, который разработали для нужд морской пехоты.

В сентябре 2021 года «Российская газета» сообщила, что бронетранспортер МЗКТ-690003 получил необитаемый боевой модуль АДУНОК-БМ-30 с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом.