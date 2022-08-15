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В России завершили испытания БТР для морской пехоты

«Курганмашзавод» завершил предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российское предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») завершило предварительные испытания бронетранспортера (БТР) БТ-3Ф, который разработали для нужд морской пехоты. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков, передает ТАСС.

«Предварительные испытания БТ-3Ф проведены в полном объеме. В настоящее время идет оформление нормативно-технической документации для присвоения машине литеры "о". Этого будет достаточно для осуществления переговоров и заключения экспортных контрактов. Но надо понимать, что на зарубежные поставки будет влиять и международная обстановка» — сообщил он в преддверии форума «Армия-2022».

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Тюков отметил, что поставки БТ-3Ф Министерству обороны России смогут начать после прохождения государственных испытаний, которые оборонное ведомство планирует провести. Он уточнил, что в настоящее время обсуждаются объемы возможных поставок.

БТ-3Ф разработали на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф, которая отличается от базовой модели увеличенным запасом плавучести. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль крупнокалиберных пулеметов. В арсенал БТ-3Ф входит дистанционно управляемая установка с пулеметом, тепловизионным прицелом и лазерным дальномером.

В феврале в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что водоходные качества БТ-3Ф проверили в морских условиях. На «Курганмашзаводе» подготовили производство новой машины.

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Даниил Иринин
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