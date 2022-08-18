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Экстрадированный в США россиянин отказался признать вину в суде

Экстрадированный из Нидерландов в США россиянин Дубников отказался признать вину в суде

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Экстрадированный Нидерландами в США по делу об отмывании криптовалюты россиянин Денис Дубников в суде отказался признать свою вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу данных суда.

Россиянин предстал перед американским судом города Портленд (штат Орегон) в формате видеоконференции. Дело Дубникова, как следует из базы данных суда, рассматривает мировой судья Джоли Руссо.

«От подсудимого поступило заявление о невиновности», — говорится в документах суда.

29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Дубников был задержан в Амстердаме по запросу американской стороны в ноябре прошлого года. Как сообщал его адвокат Аркадий Бух, россиянину в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан.

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Марина Совина
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