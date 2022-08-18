Задержанного в Амстердаме россиянина экстрадировали в США

Минюст США: задержанного в Амстердаме россиянина Дениса Дубникова экстрадировали в США

Россиянина Дениса Дубникова, задержанного в Амстердаме по запросу США из-за предполагаемых связей с киберпреступниками, экстрадировали в Соединенные Штаты. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

По данным ведомства, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе. В среду, 17 августа, он предстал перед судом в городе Портленд (штат Орегон). Из документов суда следует, что Дубников не признал свою вину. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября.

В случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Дубников был задержан в Амстердаме по запросу американской стороны в ноябре прошлого года. Как сообщал его адвокат Аркадий Бух, россиянину в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан. «По сути дела, это был захват», — подчеркнул Бух. Юрист отметил, что защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».