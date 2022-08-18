Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей

«Известия»: в 77 российских регионах похитили около 1 млрд рублей на нацпроекты

Уголовные дела о хищении почти 1 миллиард рублей в рамках нацпроектов возбуждены в 77 регионах страны. Об этом сообщила Генпрокуратура России «Известиям». Ведомству удалось предотвратить ущерб еще на 721 миллион рублей.

«Внесено 15 тысяч представлений, в суды направлено пять тысяч гражданских исков на сумму почти 500 миллионов рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 406 уголовных дел», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

За первые шесть месяцев этого года было выявлено 40 тысяч нарушений закона при реализации национальных проектов. Бюджетные средства были выделены на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и др.

Как пишет издание, вместе с Росфинмониторингом Генпрокуратуре удалось предотвратить хищение более 298,1 миллиона рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 миллиона рублей.

16 августа Следственный комитет России выявил хищение денежных средств от продажи 75 автомобилей Ford Mondeo, предназначенных для обслуживания чиновников Минздрава России. По версии следствия, обвиняемые похитили не менее 6,3 миллиона рублей.