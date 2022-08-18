Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей

«Известия»: в 77 российских регионах похитили около 1 млрд рублей на нацпроекты

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Уголовные дела о хищении почти 1 миллиард рублей в рамках нацпроектов возбуждены в 77 регионах страны. Об этом сообщила Генпрокуратура России «Известиям». Ведомству удалось предотвратить ущерб еще на 721 миллион рублей.

«Внесено 15 тысяч представлений, в суды направлено пять тысяч гражданских исков на сумму почти 500 миллионов рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 406 уголовных дел», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

За первые шесть месяцев этого года было выявлено 40 тысяч нарушений закона при реализации национальных проектов. Бюджетные средства были выделены на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и др.

Материалы по теме:
Сели все. Опальный игумен, основатель ФБК и миллиардер из ФСБ: самые резонансные процессы и приговоры 2021 года
Сели все.Опальный игумен, основатель ФБК и миллиардер из ФСБ: самые резонансные процессы и приговоры 2021 года
29 декабря 2021
Без права на индульгенцию. Почему беглые банкиры продолжают зарабатывать на России?
Без права на индульгенцию.Почему беглые банкиры продолжают зарабатывать на России?
27 апреля 2022

Как пишет издание, вместе с Росфинмониторингом Генпрокуратуре удалось предотвратить хищение более 298,1 миллиона рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 миллиона рублей.

16 августа Следственный комитет России выявил хищение денежных средств от продажи 75 автомобилей Ford Mondeo, предназначенных для обслуживания чиновников Минздрава России. По версии следствия, обвиняемые похитили не менее 6,3 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз назвали слабостью
Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону
Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей
Экстрадированный в США россиянин отказался признать вину в суде
Определены самые популярные авинаправления в бархатный сезон
В МИД заявили о невозможности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ООН обвинили в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
41-летняя модель показала тело в бикини и взволновала фанатов
Модельер Армани экстренно эвакуировался из своей виллы из-за пожара
Россиянка рассказала в двухсотлетнем проживании своей семьи в московском доме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.